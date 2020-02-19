Шоумен Владимир Остапчук вновь оказался в эпицентре скандала

Об этом пишет Politeka.net.

После информации о разводе на популярного телеведущего Владимира Остапчука обрушилась волна критики.

Больше всего его "разносят" женщины, которые даже под семейными фотографиями с детьми они упрекают шоумена в том, что он на публику якобы изображает заботливого отца, а сам бросил свою семью.

Одна из пользовательниц соцсети даже назвала Владимира Остапчука «вруном чистой породы» и предрекла ему одинокую старость.

Если раньше шоумен всячески игнорировал комментарии в Instagram, то эта реплика буквально вывела его из себя.

Не подбирая слов, Владимир Остапчук назвал эту женщину "ущербной дурой" и порекомендовал ей не лезть в чужие дела.

«Ты можешь называть кого угодно г*вном, но должна понимать последствия. Ты закомплексованная, ущербная дура, которая лезет в чужую жизнь и приняла на себя роль прокурора. Я не лез в твою жизнь, сиди дома и держи свое мнение при себе», — взорвался Остапчук в комментариях под своей публикацией.

Но ситуация после этого комментария усугубилась и пользователи стали упрекать известного шоумена Владимира Остапчука за грубость и хамство.

Через какое-то время телеведущий и вовсе удалил скандальную переписку со своими подписчиками.

Напомним, ранее в интервью журналистам бывшая жена Остапчука Елена Войченко призналась, что он ушел из семьи к другой женщине. По словам Елены, причиной их развода не были ссоры, как утверждает Остапчук.

Журналисты выяснили, что речь идет о 33-летней Кристине, которая работает нотариусом. Отмечается, что пара познакомилась еще летом, во время свадьбы в Италии. Остапчук был на этой свадьбе ведущим, а девушка – подружкой невесты. В социальных сетях нет их общих фото, но их снимки совпадают: пара одновременно постит фотографии с одного и того же места.

Напомним, Остапчук после скандала с разводом пустился «в бега»: "не долго горевал".

Как сообщала Politeka, выяснилось, ради кого Остапчук бросил семью, все подробности измены: "видео из раздевалки".

Также Politeka писала, что Остапчук после скандала с изменами и разводом резко обратился к украинцам.