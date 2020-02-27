Популярная актриса Мерьем Узерли, снявшаяся в главной роли в сериале "Великолепный век", появилась на улицах города в эффектном наряде

Красотка-актриса предстала перед публикой при свете дня и в брендовом наряде, пишет Politeka.net. Звезда экранов покрасовалась посреди улицы в черном пиджаке оверсайсайз под пояс с расшитыми на нем золотистыми крыльями, удлиненной юбке и босоножках в цвет.

Дополнили образ знаменитости массивные украшения и проста, но стильная укладка. На снимках артистка улыбалась, уверенно шагая по пешеходному переходу. На съемочной площадке, вероятно, это была фотосессия - видны еще люди и они также пребывали в прекрасном настроении, как и Мерьем:

"Королева, просто незабываемо все это"

"Красавица"

"Какая роскошь!"

"Солнечно, нравится"

Напомним, Мерьем Узерли поделилась фото, на котором предстала рядом с одним из представителей компании Netflix Дэвидом Голдманом.

Судя по геометке, снимок был сделан на Берлинском международном кинофестивале.

Актриса предстала в коротком черном платье в тонкую белую полоску с широкими рукавами и откровенным декольте. Мерьем загадочно смотрит в кадр с легкой улыбкой.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли покрасовалась в полумраке с известным британцем Джерардом Батлером.

На снимке и она, и Батлер улыбаются, фото делали, очевидно, в темное время суток. Кадр получился не очень качественным, но атмосферным.

Поклонники Узерли успели пошутить, назвав актеров "парочкой".

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