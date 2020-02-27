Всплыла правда о скандальном появлении Любови Успенской на шоу Ксении Собчак

66-летняя российская певица переживает не самый простой период в своей жизни. Ранее ее дочь заставили обвинить ее в жестоком обращении, а затем она попыталась прояснить ситуацию в программе Собчак, однако скандальная телеведущая оказалась настроена весьма критично. После шоу Успенская заявила, что слышала от нее в свой адрес один негатив и колкости. Об этом пишет kp.ru.

Певица признается, что не ожидала такого от ведущей и других людей, которые активно осуждают ее в сети.

«С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий хайпа», - возмутилась Успенская.

Кроме того, стало известно, что певица даже отказалась от денег за выступление на телешоу. Об этом рассказал руководитель детективного агентства и приятель Успенской Максим Заболотный.

«Денег за участие в шоу Собчак Любовь Успенская не получала — ровно ни копейки. Изначально ей предлагали 5 миллионов рублей за участие в другом шоу на Первом — «Пусть говорят», и она отказалась от гонорара», - пояснил он.

Певица утверждает, что не взяла денег, так как пошла на телевидение только за тем, чтобы рассказать людям правду.

«Не хотела зарабатывать на беде, хотела только донести свою правду: что любит дочь, что всю жизнь занималась ей и что очень устала от преследований журналистов. Ведь канал НТВ буквально охотится за Успенской и Татьяной — даже в Америке ее достали. Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак. И туда она пошла на тех же условиях, не требуя никаких денег. Казалось бы, такая удача для телевизионщиков. А в итоге Успенскую за ее честность и принципиальность взяли да опозорили! Она после этого совершенно разбита», - добавил Заболотный.

Сама Успенская после эфира призналась, что представители российского НТВ обещали сделать совершенно другую программу, поэтому она была не готова к нападкам со всех сторон.

«Они хотели побольше грязи, давить на чувства, на больные места, войти в доверие...», - признавалась певица.

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