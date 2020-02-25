Популярная певица Глюкоза не смогла обойти стороной скандал вокруг Любови Успенской и Ксении Собчак

Об этом пишет Politeka.net.

Российская звезда не смогла промолчать и выложила в своем личном Instagram публикацию со словами поддержки в адрес королевы шансона.

В частности, певица Глюкоза опубликовала совместные фотографии с Любовью Успенской и назвала ее "прекрасной мамой" на фоне громкого скандала, в которой вляпалсь также телеведущая Ксения Собчак.

"Мы дружим уже много лет и с каждым годом моя любовь и уважение к этой невероятной женщине только растёт.

Ты настоящий друг и прекрасная мама! Я знаю это и видела, как ты заботишься, волнуешься, переживаешь за всё, что происходит в твоей семье. Всё на твоих хрупких плечах! Мы многое видели и знаем друг о друге, мы всегда делимся тем, что у нас на душе и, конечно, мы всегда поддерживаем друг друга! Я очень хочу пожелать тебе душевного спокойствия и крепкого здоровья. Чтобы ты просыпалась и радовалась каждому дню! Творила и дарила нам всем свою музыку, которая спасает очень многих и в разных ситуациях!", - говорится в публикации.

"Наташа, ты супер подруга! Всем бы таких!", "Люба,с днем рождения!Пусть быстрее закончится черная полоса!Будь счастлива и здорова!Ты любима миллионами", "Успенская - это тоже целая эпоха!", "О такой подруге, как Наталья, можно только мечтать, а именинницу с днём рождения, мира и покоя в доме и огромного счастья впереди!", "Очень люблю Любовь Успенскую, всегда восхищалась ею. От всего сердца поздравляю с Днём рождения!", "Рады очень, что у вас, такая подруга!", "Лживая, позорная картинка", - пишут пользователи в комментариях

Ранее мы рассказывали о конфликте, который вспыхнул между Любовью Успенской и Ксенией Собчак. Телеведущая позвала на эфир королеву шансона, чтобы задать несколько неудобных вопросов о семье и больной дочери Татьяне Плаксиной.

Но эфир обернулся скандалом, поскольку Любовь Успенская в слезах убежала от Ксенией Собчак. На этом конфликт не закончился и звезды обменялись "любезностями" в социальных сетях.

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Как сообщала Politeka, дочь Успенской заговорила о дьяволе, россияне напуганы: "Любу жалко...".

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".