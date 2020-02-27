Влад Яма удивил поклонников кардинальным преображением

Знаменитый украинский хореограф любит делиться в соцсетях кадрами своего времяпровождения с семьей: женой Лилианой и сыном Лионом. Кроме того, как и многим другим, звездному танцору нравится иногда подурачиться.

Как сообщает Politeka, хореограф поделился новыми забавными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. На коротком видео Яма показывает, как буквально превращается в лошадь. На кадрах можно увидеть, как хореограф лежит в постели и снимает себя на видео. При этом за кадром слышен детский смех. Можно предположить, что за развлечениями отца наблюдает маленький Лион.

«На лошадь похож или что, я не понял?», - произносит Яма.

После этого он добавляет на видео фильтр, который вытягивает его лицо и превращает его в лошадиную морду. Хореограф начинает ржать, как настоящий конь, а за кадром к детскому смеху добавляется еще и женский.

Очевидно, семья Ямы весело проводит время в полном составе.

До этого мы писали, что Яма показал совместный снимок с женой Лилианной на пляже. Фотографию Яма опубликовал на своей странице в Инстаграм.

На снимке он лежит на песке в одних плавках. Артист сбрил бороду, благодаря чему стал выглядеть на несколько лет моложе. Его жена Лилия улеглась сверху. На ней яркий розовый купальник спортивного кроя. Девушка соблазнительно выгнулась, выпятив свою «пятую точку». Также она показала язык на камеру.

Влад Яма написал, что сегодня у его жены день рождение. Также он написал, что скучает по Майями, где был сделан этот снимок. За полчаса пост танцора набрал почти 4 тысячи лайков.

«Кому то хочется поиграть в снежки», «Так гораздо лучше и моложе», «Наконец-то побрился)», - писали в комментариях к снимку пользователи сети.

Напомним, помолодевший Влад Яма похвастался горячим фото с женой, поза впечатляет: «Какие изгибы!».

Как сообщала Politeka, Влад Яма назвал победу Зеленского незаслуженной: «В юморе хорош, но…».

Также Politeka писала, что Влад Яма ошарашил переменами во внешности, украинцы не сдержались: "Только не это...".