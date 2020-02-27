Филипп Киркоров, видимо, решил по полной отгулять неделю перед Великим постом
Певец показал в своих сториз, как празднует, вероятно, масленницу и кроме того покрасовался в объятиях изящной блондинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.
Король российской эстрады появился на мероприятии, где присутствовали известный телеведущий Андрей Малахов, травести-дива Заза и еще много других ярких светских персонажей из мира российского шоу-биза и не только. Сам Филипп при этом был в расшитой стразами и паетками джинсовой куртке и кепке, а также в прекрасном расположении духа.
Кроме того, в своих сториз артист поделился воспоминанием также артистки недельной давности с которой они, видимо, вместе выступали на сцене. На кадре певец прижимает к себе фигуристую даму в эффектном наряде - блондинка рядом с высоким даже сидящим на ступеньках Киркоровым выглядела просто дюймовочкой.
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Напомним, первый муж Пугачевой Филипп Киркоров стал известным в 1988 году.
Тогда вышел его клип на песню «Кармен». Киркоров за прошедшее время сумел сохранить свое лицо и сегодня, в свои 52 года выглядит очень хорошо. Не исключено, что Киркоров пользуется услугами косметологов.
А ранее дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория покрасовалась в пышном наряде в свой день рождения. Личные архивы Аллы-Виктории получились очень яркими - она позировала в мини-тиаре и платьице из фатина с "волшебной" палочкой феи в руках.
Как известно, дочери известного российского артиста всего восемь, но девочка уже имеет большущий гардероб и множество ярких, а местами - и дорогостоящих нарядов. Фолловеры юной знаменитости в комментариях отметили, что малышка живет в роскоши и по манере преподнести себя публике - уже очень похожа на своего звездного отца:
"Маленькая актриса"
"Красавица"
"Прелесть просто"
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