Филипп Киркоров, видимо, решил по полной отгулять неделю перед Великим постом

Певец показал в своих сториз, как празднует, вероятно, масленницу и кроме того покрасовался в объятиях изящной блондинки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram знаменитости.

Король российской эстрады появился на мероприятии, где присутствовали известный телеведущий Андрей Малахов, травести-дива Заза и еще много других ярких светских персонажей из мира российского шоу-биза и не только. Сам Филипп при этом был в расшитой стразами и паетками джинсовой куртке и кепке, а также в прекрасном расположении духа.

Кроме того, в своих сториз артист поделился воспоминанием также артистки недельной давности с которой они, видимо, вместе выступали на сцене. На кадре певец прижимает к себе фигуристую даму в эффектном наряде - блондинка рядом с высоким даже сидящим на ступеньках Киркоровым выглядела просто дюймовочкой.

Напомним, первый муж Пугачевой Филипп Киркоров стал известным в 1988 году.

Тогда вышел его клип на песню «Кармен». Киркоров за прошедшее время сумел сохранить свое лицо и сегодня, в свои 52 года выглядит очень хорошо. Не исключено, что Киркоров пользуется услугами косметологов.

А ранее дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория покрасовалась в пышном наряде в свой день рождения. Личные архивы Аллы-Виктории получились очень яркими - она позировала в мини-тиаре и платьице из фатина с "волшебной" палочкой феи в руках.

Как известно, дочери известного российского артиста всего восемь, но девочка уже имеет большущий гардероб и множество ярких, а местами - и дорогостоящих нарядов. Фолловеры юной знаменитости в комментариях отметили, что малышка живет в роскоши и по манере преподнести себя публике - уже очень похожа на своего звездного отца:

"Маленькая актриса"

"Красавица"

"Прелесть просто"

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