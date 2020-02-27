Актриса Радмила Щеголева, исполнявшая роль Гели в «СВ-Шоу», рассказала об изнурительной работе Андрея Данилко

Артистке посчастливилось участвовать в съемках любимого многими украинцами шоу в начале 2000-х. Радмила решила рассказать о том, с чего все начиналось, в интервью для портала "Амнезия". По ее словам, изначально ее роль в шоу была совсем небольшой.

«Они ж хотели, чтобы я как бы была обслуживающим персоналом. Никакой нагрузки у моего персонажа особо не было», - призналась актриса.

Она рассказала, что сначала съемки шли тяжело и долго, однако в какой-то момент они с Данилко в образе Верки Сердючки начали дурачиться и веселиться. Таким образом шоу и приобрело свой шутливый характер. По словам Щеголевой, именно Данилко назвал ее персонажа Гелей в честь своего косметолога, на приемах которого ему приходилось выслушивать бесконечную болтновню.

«Это был стеб, ведь моя Геля была безмолвной», - пояснила актриса.

Она также призналась, что позже сама напросилась отправиться на гастроли с Данилко. Актриса утверждает, что график артиста оказался слишком тяжелым и изнурительным. Она признается, что после этого удивляется тому, что Андрей до сих пор жив.

«На гастроли с театром Данилко я напросилась сама. Он меня отговаривал: "Ты ж квітка, тобі треба в нормальних умовах жити. Нет, не едь". Потом я, конечно, поняла почему. Это была изнурительная история, до 25 концертов в месяц. Переезд, концерт, переезд и снова концерт. А бывали еще и "заказняки" после концерта вечером или ночью. И я потом через три года прихворнула так неплохо. Моих энергетических запасов не хватило, поэтому я удивляюсь, как Андрей до сих пор еще жив», - рассказала Радмила.

Она добавила, что практически все заработанные на гастролях деньги ей пришлось потратить на обследования и лечение.

Напомним, Данилко не сдержался и выдал правду о романе с мамой Сердючки.

Как сообщала Politeka, Данилко напугал украинцев резкими переменами во внешности, певец серьезно болен.

Также Politeka писала, что Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.