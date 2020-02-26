Известный украинский певец Андрей Данилко, более известен под своим сценическим именем Верка Сердючка, рассказал о набранном весе и болезни

В новом интервью для "Люкс.ФМ" Данилко рассказал, что случилось и почему он поправился. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца). Об этом пишет Politeka.

Андрей отметил, что у него большие проблемы со сном. Для него нет понятия день или ночь. Также есть какая-то болезнь, о которой Данилко ничего не сказал.

"Сейчас я занят своим лечением. Идут какие-то сдвиги, стал очень мало есть вообще. Вот я поправился, объясняю, вот я плохо выгляжу, я же поправляюсь не от еды или потому что, многие думают, я выпиваю часто, хотя я выпиваю", – заявил певец.

Также Данилко добавил, что есть проблема, которую решают врачи. Он мечтает стать Джастином Бибером уже к лету.

"Но это другая проблема, я сейчас пытаюсь ее решить и, слава богу, они хоть понимают, врачи, в чем эта проблема. Это решаемая проблема, она есть, и я ее решаю. Надеюсь к лету быть вообще Джастином Бибером", – закончил артист.

Сообщалось, что член жюри украинского Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 Андрей Данилко рассказал, почему Melovin получил низкие оценки на конкурсе в 2018 году.

Он напомнил, что певец Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», в финале занял 17-е место. При этом он получил 119 баллов от зрителей и всего 11 баллов от профессионального жюри конкурса.

Данилко считает, что такая разница не случайна. По его словам, низкая оценка могла быть наказанием за скандал с Россией. Как известно, в 2017 году Россия не только отказалась от участия в конкурсе, который проходил в Киеве, но и отказалась транслировать конкурс. По словам Данилко, организаторы из-за этого потеряли очень большие деньги.

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