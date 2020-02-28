Звезда "Евровидения" Кончита Вурст покрасовалась в откровенном наряде на людях

Певец Том Нойвирт - звезда-трансгендер и триумфатор Евровидения-2014 - не перестает удивлять своих поклонников. В этот раз эпатажная артистка Кончита вышла на сцену полуголой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram мировой знаменитости.

На новом опубликованном Кончитой Вурст фото она предстала перед камерами и публикой в зрительском зале в экстра-мини - платье было настолько коротким, что едва прикрывало "неприличные" места артистки. Кроме "невидимой юбки" наряда, пользователи также отметили грубокий вертикальный вырез на груди.

Так спортивный на вид Том стоял на каблуках, держа в руках микрофон. Вероятно, артист общался с публикой, которая пришла на концерт. Отметим также, что прическа у Кончиты уже продолжительное время "мужская", также на его лице присутствует уже ставшая визитной карточкой артиста борода.

Поклониики звезды сцены отмечают, что Кончита "красавица", выглядит невероятно, а фигура Тома - вне всяких похвал.

Ранее сообщалось о том, что Кончита Вурст предстала, вероятно, полностью раздетой и в постели. Артист игриво улыбается на камеру, при этом видна его волосатая грудь да и вообще "густая" растительность на лице и теле. Некоторые поклонники даже назвали Тома "монстром", намекая то ли на его отменную физическую форму и накачанную грудь, то ли артист без эпиляции напомнил им мультяшного "волосатого" персонажа.

Были и такие, которым образ Кончиты Вурст не понравился - фаны сочли фото слишком банальным и написали, что это немного не похоже на того "глубокого" артиста, которого они знают.

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