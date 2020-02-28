37-летняя Анжелика Ревва, жена российского комика и певца Артура Пирожкова, взбудоражила неожиданным образом

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в черном платье, что тесно обтянуло ее "осиную" талию. На одном из кадров красотка приняла соблазнительную позу ради горячего снимка: Анжелика подняла одну руку и дотронулась к волосам, а другой к подбородку и губам. Идеальная укладка и макияж естественных тонов с ярко выделенными глазами дополнили таинственный образ. На руке у Анжелики красуются серебристые часики.

На другом кадре супруга Александра Реввы (настоящее имя артиста) посветила стройной ножкой, неприлично высоко задрав платье. На следующем снимке заметно, что пикантной деталью наряда Анжелики является открытая спина.

Эффектный образ красотки никого не оставит равнодушным.

"Только истинный мужчина знает, что время украшает женщину... 🤎", - подписала снимок жена артиста.

"От счастья девушка с годами только краше!!!☝️🥰"; " Платье 🔥😍"; " Анжелика, вы очень красивая !❤️ В мире миллиарды девушек, но Вы смогли преподать себя всем такой, чтобы носить звание особенной! И кто же сказал, что Ангелы есть только на небе?! Это не правда, ведь я вижу Ангела на земле!", - ответили ей в комментариях.

Ранее мы сообщали, Александр показал как создавался жаркий ролик с женой на пляже в райском уголке. Девушка предстала в черном боди, выгодно подчеркнувшем ее роскошную фигуру, а ее муж нарядился в белую рубашку и светло-бежевые брюки. Парочка показала на камеру истинную страсть: поцелуи и объятия говорят об их искренней любви друг к другу.

«У музыкальной love story "Летим со мной" уже 2 миллиона просмотров!!! И сегодня на моём канале можно посмотреть клип, снятый профессиональным коллективом…», - сообщил Александр.

Напомним, жена Артура Пирожкова без нижнего белья покрутилась перед камерой: "Давно не видел такой мощной..."

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