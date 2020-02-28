Лера Кудрявцева вызвала скорую помощь, российская ведущая поддалась панике
Возлюбленная российского певца Сергея Лазарева дала откровенное интервью в Youtube-шоу "Алена, блин!".
Среди прочего, телеведущая прокомментировала слухи о том, что делала пластические операции.
"Да, я вся переделанная", – с усмешкой отреагировала она.
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Кудрявцева утверждает, что она себе вставляла только грудь в импланты, и больше к услугам пластических хирургов не прибегала. Кудрявцева объясняет, что людям может казаться, будто она вносила коррективы, во внешность из-за того, что она сменила грим.
Лера Кудрявцева также призналась, что не пьет алкоголь и не употребляет наркотики. Хотя, она призналась, раньше увлекалась "травкой".
"Наверно, я не пью потому, что я сама себя закодировала. Я дико испугалась... Я увлекалась травкой, но это не было на постоянной основе, но это было периодически. И один раз я чуть не умерла", – рассказала телеведущая.
В какой-то момент ей даже стало так плохо, что она вызвала скорую помощь.
"Потом что-то случилось с нервной системой или мозгом, я не знаю, что это было, я огромный период времени каждый день вызывала себе скорую, потому что я каждый день думала, что умираю. Я тогда еще не знала, что это называется панические атаки. И я на фоне этих панических атак сама себя настолько запугала, что я теперь не пью алкоголь и не курю... Ну, кроме сигарет, единственное, чем могу себя расслабить", – рассказала Лера Кудрявцева.
При этом она уточнила, что никогда не позволяла себе в состоянии наркотического опьянения появиться в кадре.
"Я себе этого не позволяла, а потом меня быстро накрыло, и я быстро закончила с этим делом", – пояснила телеведущая.
Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".
Как сообщала Politeka, Кудрявцеву огорошили правдой об изменах: «не мог остановиться», детали скандала.
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