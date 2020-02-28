Известная украинская певица Анна Седокова появилась в стильном наряде вместе с молодым избранником на модном вечере

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь недавно Янис и Анна проводят все больше времени вместе, появляются на мероприятиях и даже снялись в клипе Седоковой.

На новых фото и видео, представленных в разделе Стори, артистка позировала вместе с возлюбленным во время мероприятия, устроенного Андреем Малаховым в честь прошедшей маслениицы.

Сама артистка решила показать себя в полноценно новом имидже - после того, как звезда отстригла челку, она еще ни разу не появлялась с новой укладкой на публике. Стоит отметить, новый стиль вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети.

Также в разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Похоже, артистка решила активизировать свои действия и села на новую диету. Как выяснилось, она решила отказаться от молока и яиц.

«Неделю назад моя жизнь разделилась на до и после. Я сдала анализ на пищевую совместимость ( он точно называется по другому, если интересно напишу ). Итак, есть ряд продуктов, которые вызывают в моем теле плохую реакцию и я поправляюсь.

Итак, мой вердикт- мне категорический нельзя яйца 🥚 и молочные продукты 😖. Я, человек обожающий все, что связанно с молоком, творожком и кефирчиком, была вынуждена вычеркнуть все это из жизни, если хочу красивую ровную кожу и тело своей мечты», – написала Анна. При этом также в видео в Стори она рассказала о первых результатах.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом