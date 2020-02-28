Знаменитая певица Светлана Лобода показала стильный кадр из отдыха в Париже с коллегами

Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз звезда показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя вместе со знаменитым певцом Иваном Дорном и Бичоллой – известным дизайнером и близким другом.

«Мы такие счастливые , потому что нам хорошо 😍сходили на @madonna 🔥🔥Честно ? Я бы сходила ещё !! Такой стильный и четкий спектакль . Хореография бесподобна!!!столько мыслей . и такое послевкусие... Номер frozen меня порвал!!! Я очень рекомендую вам успеть . в Париже до средины марта ещё будут спектакли . П.с. и какое же это правильное перевоплощение ! Восторг и кайф🤲», – бурно прокомментировала новый пост звезда.

Поклонники артистки, как и ожидалось, в стороне не осталась:

«Это лучшее ее шоу!Полностью согласен и разделяю!👌🏻», «Именно такими же счастливыми уходят после вашего концерта 😍🙈», «я также себя после ваших концертов чувствую», «О, это же те самые эмоции после Ваших концертов!)😏», «Это Иван Дорн с Вами?», «Мадонна все время сидела на стуле или танцевала хоть немного?», «Лобода вообще замужем???!!!🙄🙄🤔🤔🤔».

Ранее на своей странице в Инстаграм звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой. В необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько часов назад.

Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Лобода сначала появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".



Данные кадры особо поразили пользователей, которые раскритиковали видео артистки под постом в Инстаграм.

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