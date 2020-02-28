48-летняя российская телеведущая Лера Кудрявцева дала откровенный комментарий по поводу своей поздней беременности и рождении год назад дочери Маши

Многие полагают, что возлюбленная певца Сергея Лазареа прибегла к помощи суррогатной матери, так как никто не видел ее с "круглым животиком". Кудрявцева, решившая родить своему 32-летнему мужу, хоккеисту Игорю Макарову, ребенка, опровергла слухи, рассказав всю правду о рождении Маши. Об этом звезда рассказала в интервью на Youtube-шоу "Алена, блин!", пишет "Стар хит".

Теледива призналась, что ради ребенка решилась на экстракорпоральное оплодотворение.

«Это была не первая, конечно, попытка. Да, я делала ЭКО, безусловно. Много лет не получалось зачать естественным способом. Я не скрываю, но и не планировала рассказывать. Наверное, с третьей попытки получилось», - поделилась Кудрявцева.

Кроме того, звезда рассказала о своих страхах. Дело в том, что она проводила параллель между поздними родами и раковыми опухолями, что произошло с актрисой Анастасией Заворотнюк и певицей Жанной Фриске. Лера призналась, что часто проверялась у медиков из-за боязни, что с ней может произойти подобное.

«Я вообще дикая сыкунья в этом плане и, конечно, два месяца сначала бегала по врачам... Я в принципе знала, что гормоны — плохо. И не в момент беременности, а до. Потому что ты должна колоть их себе в живот. У меня была минимальная доза, после которой я себя постоянно проверяла», - поделилась ведущая.

Отсюда и возникла ее чрезмерная скрытость, что никто не видел ее беременной, и что послужило поводом для слухов о суррогатной матери. Кудрявцева заявила, что верит во всякие сглазы и приметы, поэтому тщательно прятала животик и не фотографировалась.

По словам Кудрявцевой, это небо и земля родить ребенка в 19 (а именно в этом возрасте у нее появился сын Жан) и в 47. Несмотря на все сложности, сечас малышка растет здоровой и радует спокойным характером.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

Как сообщала Politeka, Кудрявцеву огорошили правдой об изменах: «не мог остановиться», детали скандала.