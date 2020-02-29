Певица Лика Стар дала откровенное интервью в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Часть передачи была посвящена взаимоотношениям певицы с Аллой Пугачевой. Эта программа вышла 27 февраля, чем еще больше подогрела слухи о прошлом Аллы Борисовны и ее роли в карьере многих артистов.

Лика Стар призналась, что Пугачева испортила ей жизнь после того, как она закрутила роман с мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым, хотя до этого романа она была благосклонна к девушке и даже называла ее своей преемницей. Лика признается, что не хотела сотрудничать с Пугачевой, потому что не желала, чтобы потом все говорили, что ее сделала Примадонна.

По словам Лики, у нее был непродолжительный роман с Пресняковым и он никак не повлиял на его брак с Орбакайте.

«Готова плюнуть в лицо каждому, кто с пеной у рта будет доказывать, что я послужила причиной разрыва Кристины и Володи. Он, конечно, неплохой парень, но у него было много увлечений, и я не стала последней», - рассказывает девушка.

Она отмечает, что все ее концерты были отменены как только Пугачева узнала об этой интрижке. Пресняков же с ней сразу же попрощался. Кроме этого, Алла Борисовна позаботилась о том, чтобы звезду внесли в черный список, в результате чего она перестала появляться на сцене и на телеэкранах.

Ранее мы писали, что советский артист Михаил Муромов, исполнитель хита «Яблоки на снегу» обвинил Пугачеву в том, что она зарубила его карьеру, потому что боялась конкуренции. Его якобы убирали из «Новогодних огоньков» и других передач по указу Пугачевой. Также Пугачева якобы повлияла на карьеру Валентины Легкоступовой, Ольги Зарубиной и Маши Распутиной.

Напомним, что Алла Пугачева разрыдалась, когда поняла, что ее ждет: "Меня не отпустят".

А еще Politeka писала, что темное прошлое Примадонны всплыло наружу: "Пугачевская мафия".

Также Politeka сообщала, что Максим Галкин попал в громкий скандал с яркой блондинкой: "Пугачева такое не одобрит...".