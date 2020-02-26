Алла Пугачова вперше зізналася, чому вирішила відмовитися від виступу в Європі

Ще за часів СРСР Примадонну російської естради запросили виступити в Лондоні, однак цього так і не сталося. Знаменитість вперше розкрила причину, з якої відмовилася виконати одну з головних ролей мюзиклу «Шахи» на сцені британської столиці.

Так, за словами Пугачової, ця пропозиція її зацікавила, адже вона могла допомогти її просуванню за кордоном. Однак у той момент вона дуже боялася розлучитися зі своїми рідними і близькими назавжди, тому зробила вибір на користь своєї родини. Пугачова пояснила, що в часи Радянського Союзу занадто довге перебування за кордоном могло бути розцінено як втеча, а робота над мюзиклом повинна була тривати близько року.

За словами співачки, коли їй довелося відмовитися, розчарована була не тільки вона сама, але і автори музичної постановки – учасники групи АВВА Бьорн Ульвеус і Бенні Андерссон, і автор тексту – Тім Райс.

«Ми стояли і плакали: я, Тім, Бьорн і Бенні. Я дуже хотіла виступати там, але знала, що мене не відпустять», - згадує Пугачова.

Цією сумною історією Примадонна поділилася на недавній презентації російської версії мюзиклу «Шахи». Пугачова не бере участь у постановці, але підкреслює, що буде дивитися її з великим задоволенням.

До цього ми писали про те, що Пугачова подумує вивезти своїх дітей з Росії.

Зокрема на питання «Хотіли б артистичної долі для своїх дітей?» Пугачова сказала:

«По-перше, хочу я чи не хочу я, тут вже все по волі божій, від своєї долі не втечеш. Сподіваюся, що у них доля буде щаслива, радісна. А радість, насамперед, від того, що ти знайшов те, що тобі подобається: і роботу, і друзів. Це вже в моєму віці головне — знайти своїх і заспокоїтися. (Сміється.)»

найважливіше, вважає легендарна артистка, щоб діти могли без тривоги дивитися в майбутнє:

«…Я сама намагаюся дивитися на майбутнє без тривоги, але не виходить».

Нагадаємо, Пугачова з дітьми вирішила виїхати з Росії, співачка вразила зізнанням.

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