Російська співачка Наталія Гулькіна звинуватила чоловіка примадонни Алли Пугачової, Максима Галкіна у наклепі

Справа в тому, що екс-солістку групи "Міраж" обурили слова Галкіна, що пролунали в одному з останніх випусків програми "Сьогодні ввечері". Телеведучий заявив, ніби всі пісні легендарного колективу виконувала одна Маргарита Суханкина.

У свою чергу, Галкін вирішив залагодити ситуацію, тому записав відеозвернення, в якому вибачився перед артисткою і привітав її з особистим святом. Ролик він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

"В передачі я сказав, що за солісток групи "Міраж" співала Маргарита Суханкина. Дорога Наташа, я вам повинен сказати, що це було з мого боку, безумовно, неусвідомлено, тому що ви для мене давно вже самостійна творча одиниця. Як вам взагалі могло прийти в голову, що я міг таке подумати — що ви співали якимось чужим, іншим голосом? У вас чудові вокальні дані, ви в дублере не потребуєте. Повірте мені!" зазначив гуморист.

За словами гумориста, Наталя не викликає у нього асоціацій з "Міражем", він знає її як самостійну артистку.

"Тому я приношу свої вибачення за помилку. Що стосується редакторської помилки в сюжеті, я їм скажу. Будуть уважнішими в наступний раз", — додав він.

Зазначимо, Гулькіна не змогла залишити без уваги такі слова.

«Дякую за цей пост і за привітання з моїм днем народження Максим 😘 з повагою до Вас🙌🏼», - написала вона в коментарях до його видеооборащению.

Фолловери також оцінили вчинок Галкіна.

«Максим, молодець! Ну що скажеш:- Справжній інтелігент!», «Ну ось красунчик ж! Вибачився в тому, в чому не винен з такою делікатністю, з таким добром!», «Ах який молодець Максим!», - пишуть вони.

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