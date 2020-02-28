Украинская певица Вера Брежнева презентовала свою новую работу, созданную с Константином Меладзе

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

Недавно певица объявила о выходе новой работы – песня «Хорошие новости». Причем создавалась она, как и ранее, ее супругом – Константином Меладзе. На странице продюсера появилась информация о скором выпуске Веры в сеть.

«#ПРЕМЬЕРА_MELADZEMUSIC💣 Вера Брежнева @ververa - "Хорошие новости" Produced: Константин Меладзе. Sound prod: @alexdavia #ВераБрежнева #ХорошиеНовости #КонстантинМеладзе #MeladzeMusi», – сообщается на странице Меладзе.

Как и ожидалось, пользователи бурно отреагировали на увиденное.

Каждое фото и обложка альбома звезды быстро расходятся по социальным сетям и подвергаются тщательному обсуждению. Не секрет, что внешности певицы позавидует любая женщина. Артистка выглядит свежо и молодо. И неудивительно, ведь Вера постоянно следит за кожей лица.

До этого Брежнева заинтриговала поклонников новым роликом, показав необычное хобби. В Инстаграме звезды в видео можно заметить, как певица исполняет эмоциональный и нежный тане.

Основной акцент во время танца был поставлен на врожденной внимательности и координаци. Пикантности исполнению придает обычный наряд артистки – звезда выступила в простом белом платье свободного кроя.

«Танец - это больше чем движения. Это история и эмоции, передаваемые телом, без слов в самое сердце. Танцы для меня - ещё один язык любви. Я никогда не училась танцевать, но в концерте хотелось выразить эмоцию именно так. А как танцуют профессионалы - смотрите: Второй выпуск шоу Dance Революция 💣 новые участники , новые стили. Кто вам больше всего запомнился после первого эпизода?», – написала сама вера под новым постом.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

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