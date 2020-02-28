Участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала первое фото из отпуска, в который отправилась вчера

Отметим. сама артистка довольно часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз звезда показала, как отправилась в отпуск заграницу и поделилась из курортного города милым фото в ресторане.

Так, артистка выглядела по-летнему ярко и светло с легким макияжем на лице и в светлой майке.

«Нереально вкусный ресторан 👌🏼 тот случай , когда не жалко поправиться 🤣 Какая кухня вам заходит без колы ?😂», «Я колу зеро пью каждый день, Славентий мой!😉 😍», «Мамкина кухня мне больше всего без колы заходит..», «Ох и красивая Рыжик!🤤😍👩🏼‍🦰», «Я колу не пью, но иногда так пробивает, что я как алкаш иду и возле киоска сразу её фигачу😂😂».Е

До этого певица решила показать, как позирует в естественно-домашнем наряде и с распущенными волосами в парке. При этом певица на солнечном и нежном кадре любовалась розовыми розами.

«Четвертый перелет за неделю✈️ Как думаете, куда на этот раз?🤔», – интригующе подписала новый кадр звезда. При этом в геолокации она поставила отметку на «Бориспольский аэропорт».

Поклонники певицы тут же принялись предполагать, куда же отправится звезда и какие у нее будущие планы:

«Жаль, я не смогла с Вами😢», «Зачем спрашивать то что нам не интересно ?», «Дай угадаю😂😂😂 в Испанию?😂😂😂», «В Магадан😂», «как красиво с длинными волосами 😍», «Думаю туда, где я🔥😘», «В тёплые края 🌷», «В эмираты😍», «Опять в Испанию?)», «Может Прибалтика?», «Главное ничего не забыть, если далеко💗».

Напомним, Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

А еще Politeka писала, что Слава Каминская серьезно заболела и поразила внешним видом

Также Politeka сообщала, что Каминская ошарашила беременным фото без белья, на такое решится не каждая