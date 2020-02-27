Певица из группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала себя в стильном черном боди во время последнего концерта

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезды появились новые кадры, сделанные во время выступления артистки с коллегой Алексеем Завгородним, пишет Politeka.

Недавно Надя вернулась со своего отпуска, который провела со своим супругом Владимиром Дантесом. По возвращению из отпуска звезда уже успела удивить новой сменой имиджа.

Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет. К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились. К примеру, несколько часов назад на фан-аккаунте появилось такое фото.

Певица позировала в небольшом боди и держала в руках микрофон, по мнению поклонников, звезда выглядела более чем шикарно.

Не так давно артистка удивила кадрами в том самом новом имидже, который, по мнению многих поклонников, превратил звезду в мини-копию Билли Айлиш. Некоторые пользователи Инстаграм отметили некую схожесть между артистками.

На новом же видео Надя показала, как лежит в кровати, после чего в халате идет в ванную, а затем она показала, как наносит крем на лицо, одевается и красится. В конце, как всегда, не обошлось без чашечки кофе латте. Данный напиток является любимым у певицы.

"Всем хорошего дня", - пожелала знаменитость под публикацией. Поклонники тут же прокомментировали видео, заметив не только привычки Нади, но еще и кофейный напиток.

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