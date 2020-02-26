Потап снял смешной ролик со своей женой и телеведущими Катей Осадчей и Юрием Горбуновым

Видео он опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Ролик из популярной молодежной сети Тик Ток записан под новую песню группы «Мозги» «Девчонка».

На первом видео под песню танцуют украинская певица Надежда Дорофеева и комик Юрий Ткач. Они выполняют движения, использованные в Тик Токе, в конце которых Надя шлепает Ткача по пятой точке.

На втором видео задействовано сразу четыре артиста. Сначала Потап танцует с Катей Осадчей и шлепает ее. После этого в кадре появляются Настя Каменских и Юрий Горбунов. Они выгоняют своих любимых из кадра и начинают танцевать сами. В конце ролика Горбунов шлепает Настю.

«У кого лучше», - спрашивает Потап у своих фолловеров.

Отметим, что под видео уже поставили более 83 тысяч лайков.

«Красавцы», «Супер», «Спасибо за позитив, на лице появилась улыбка, не смотря на тяжёлое состояние», «Ой не могу) 2 видео сто раз пересмотрела», - пишут пользователи сети.

Как известно, многие украинские звезды снимают видео для Тик Тока следуя тенденциям. Самые популярные тиктокеры из украинского шоу-биза – Настя Каменских, Надежда Дорофеева, Александр Педан, Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Ранее мы писали, что певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поразил внешним видом на тренировке. После того, как артист женился на Каменских он заметно "помолодел и похорошел". На новом фото со спортзала видно подкачанную фигуру музыканта. Сама Каменская тоже занимается спортом. За последние пять лет она заметно похудела и продолжает держать себя в форме.

Напомним, что Катя Осадчая покружилась в красном платье и показала идеальное тело: "Великолепна".

Как сообщала Politeka, Настя Каменских залезла на кресло и посветила грудью перед камерами: "Боже, что вытворяет".

Также Politeka писала, что Каменских удивила резкими переменами во внешности, фото облетело сеть: "Сняла с Потапа".