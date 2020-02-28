Стройная внучка-красавица Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новыми стильными кадрами с фотосессии
Снималась Соня не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.
Так на новом опубликованном фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в объемном пуховике оверсайз под пояс, лосинах и массивных модных ботинках.
Молодая артистка уверенно шагала по центральным улицам Большого Яблока и держала в руке при этом ярко-желтую сумку. Свои волосы модель собрала в высокий хвост, она уверенно смотрела перед собой и в целом кадр получился очень эффектным.
Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте: "Львица соблазняет"
Бортник раскрыл суть самоподжога под Офисом Зеленского: "Общество уже созрело"
Бесстыжая жена Артура Пирожкова похвасталась интимным видео с мужем прямо на пляже: "Сочно"
В Украине появился фиктивный банк, вложенные деньги невозможно отследить: срочное предупреждение
Поклонники очарованы уверенностью и естественной красотой Сони:
«Очень красивое фото»
«Классная куртка 👍, красотка»
«Классное фото! Красиво очень»
«Что за туман пускают?)»
Напомним также, недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.
«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.
Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.
Напомним, юная внучка Ротару без лифчика зажгла посреди улицы
А еще Politeka писала, что внучка Ротару задрала блузку и устроила грязные танцы, бабушке будет стыдно
Также Politeka сообщала, что внучка Ротару в смелой юбке выставила напоказ идеальные ножки