Стройная внучка-красавица Софии Ротару Соня Евдокименко похвасталась новыми стильными кадрами с фотосессии

Снималась Соня не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram модели.

Так на новом опубликованном фото длинноногая блондинка-красавица предстала перед публикой в соцсети в объемном пуховике оверсайз под пояс, лосинах и массивных модных ботинках.

Молодая артистка уверенно шагала по центральным улицам Большого Яблока и держала в руке при этом ярко-желтую сумку. Свои волосы модель собрала в высокий хвост, она уверенно смотрела перед собой и в целом кадр получился очень эффектным.

Поклонники очарованы уверенностью и естественной красотой Сони:

«Очень красивое фото»

«Классная куртка 👍, красотка»

«Классное фото! Красиво очень»

«Что за туман пускают?)»

Напомним также, недавно девушка предстала в спортивном облегающем костюме с открытым животом. Чтобы не замерзнуть, девушка накинула красный короткий пуховик, чем сделала яркий акцент в своем образе.

«Стретчинг перед боксом этим утром», – подписала она снимки, намекая о своих планах на субботнее утро.

Отметим, что на фото девушка выглядит максимально натурально, ведь для фотосессии она не пользовалась макияжем и даже не укладывала волосы. Можно допустить, что эти снимки вышли случайными, по дороге на тренировку.

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