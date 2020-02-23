Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала танец в Инстаграм

На кадрах она позировала в белой блузке, которую завязала на животе и рваных джинсах. На фоне можно увидеть зеркало, ноутбук и другие элементы интерьера комнаты. Девушка танцевала под музыку на камеру. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить или написать комментарии под кадрами. Все из-за того, что внучка Ротару поделилась ими в сторис Инстаграма, где такая функция отсутсвует.

Ранее мы сообщали, что 19-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко может похвастаться безупречным чувством вкуса и стиля. Не даром девушка отправилась учиться в знаменитую нью-йоркскую Школу дизайна.

Теперь юную красавицу можно часто увидеть на Манхэттене, где София устраивает стильные фотосеты.

Девушка решила сменить имидж и предстала перед поклонниками в смелом образе.

Соня выбрала для фотопрогулки длинную юбку с разрезом и оригинальный черный свитер. Ее волосы уложены в легкие волны. Дерзкий лук красотки довершили высокие сапожки и коричневая сумочка. Примечательно, что девушка практически не использовала макияжа.

Сообщалось, что внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко поучаствовала в съемке на Манхеттене.

На фото София в стильном костюме в гусиную лапку позирует на фоне красивых зданий. Девушка как всегда выглядит превосходно, а короткая юбка подчеркивает ее стройные ноги. Отметим, что для фотосессии Евдокименко выбрала свою любимую укладку. Как ей удается накручивать эти натуральные локоны девушка рассказывала в своих влогах.

Пользователям сети пришлась по вкусу новая съемка Софии. Фотографии всего за полчаса собрали более 500 лайков.

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