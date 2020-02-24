Внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в стильном и, в определенно степени, откровенном наряде

Модель покрасовалась в песочного цвета свитере, шортах, плаще и ботинках, пишет Politeka.net. Молодая красавица-артистка прогулялась практически в самом сердце Нью-Йорка и выглядела при этом просто потрясающе.

Как обычно в случае со стройной красавицей на ее лице не было видно излишка макияжа, укладка была простой и стильной, а наряд - трендовым. В этот раз образ Сони получился, на первый взгляд, "безобидным", но поклонники модели все-же присмотрелись и поняли, что девушка позировала без белья. Под ее свитером не было бра.

Поклонникам и друзьям модели очень понравилось живенькое атмосферное видео, они осыпали звезду сети комплиментами в комментариях:

«Какое кайфовое видео 🔥»

«Здорово»

«Cool 👌✨»

«Роскошная 🔥🔥🔥❤»

«I miss you))))😘”

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко поучаствовала в съемке на Манхеттене.

На фото София в стильном костюме в гусиную лапку позирует на фоне красивых зданий.

Пользователям сети пришлась по вкусу новая съемка Софии. Фотографии всего за полчаса собрали более 500 лайков. Комментаторы засыпали девушку комплиментами.

Напомним, внучка Ротару позировала, положив одну ногу на другую и раскинув руки. Несмотря на то, что девушка одета в весьма строгий костюм, она выглядит притягательно.

Один из поклонников обратил внимание на то, что Соня похожа на голливудскую звезду.

«Шерон Стоун в молодости», - написал фолловер, намекая на тот факт, что девушка сидит в позе, похожей на позу Стоун в фильме «Основной инстинкт».

Ранее сообщалось, что Соня Евдокименко предстала на улицах Нью-Йорка в нежном и уютном наряде.

На ней был вязаный свитер черного цвета и юбка из тонкой ткани бледно-розового оттенка. Волосы Софии растрепал ветер, а на лице минимум косметики.

Напомним, внучка Ротару не стесняясь показала свое тело в горячей позе

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