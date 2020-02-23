Соня Евдокименко впечатлила пользователей сети стильным луком

Как сообщает Politeka.net, 19-летняя внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко может похвастаться безупречным чувством вкуса и стиля. Не даром девушка отправилась учиться в знаменитую нью-йоркскую Школу дизайна.

Теперь юную красавицу можно часто увидеть на Манхэттене, где София устраивает стильные фотосеты.

Девушка решила сменить имидж и предстала перед поклонниками в смелом образе.

Соня выбрала для фотопрогулки длинную юбку с разрезом и оригинальный черный свитер. Ее волосы уложены в легкие волны. Дерзкий лук красотки довершили высокие сапожки и коричневая сумочка. Примечательно, что девушка практически не использовала макияжа.

Под фото собралось множество комментариев от восхищенных красотой девушки подписчиков.

"Чистому небу и яркому солнцу нужно радоваться всегда 👍🏻", "Как всегда фото суперские😍", "Ты оочень милая и красивая!!!🥰🥰", "Стильная красотка 🌸 пусть каждое твоё утро будет 🌞 и светлым 👌", "ты очень красивая😻😻", "Соня ты прелесть.🙏❤👍😊", "Солнцу тоже приятно касаться тебя, уверена😍💐".

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На фото Соня позирует в клетчатом пиджаке и юбке. Под верхней одеждой виднеется черная блузка или что-то подобное.

Евдокименко стоит на лестнице и смотрит немного вверх. На фоне можно увидеть стены здания, а также скульптуру льва. Внучка Ротару сделала этот снимок в Нью-Йорке, США.

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