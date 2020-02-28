Известная украинская певица Гайтана показала семейное фото в Инстаграм

На фото Гайтана позирует в коротком платье. Рядом с ней стоит муж в футболке и шортах, а руками они подняли совместную дочь, которая была одета в сарафан или платье, а также штанишки и кроссовки. На фото семья улыбалась. На фоне можно увидеть зелень, фонарь и строения. Семейство гуляло на территории ВДНХ в Киеве. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Меня часто спрашивают, что меня вдохновляет? Ответ на этом фото. Здесь все: Счастье, вдохновение и любовь", - написала Гайтана.

Фанаты успели поставить почти 400 лайков и написали несколько комментариев под фото, в которых ставили лайки и хвалили дружную семью.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана показала совместное фото с дочерью.

На фото Гайтана позирует с пышной прической, в желтой олимпийке или чем-то подобном и футболке. На руках у нее сидит малышка с завязанным хвостом на голове. Она держит в руках что-то похожее на мандарин. Девочка была в красной куртке и футболке. Семья позировала на фоне кирпичной стены.

"Когда ты мама, весь мир кажется намного чище и добрее. Ты легко прощаешь каждого и относишься ко всем как к детям, позволяя им ошибаться. Мамой быть здорово", - написала певица.

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала себя крупным планом на новом снимке в Инстаграм.

На фото Гайтана позирует в синем пиджаке и с кудрявыми светлыми волосами. Фото было сделано крупным планом, поэтому певицу можно увидеть по грудь. Можно заметить, что скорее всего артистка без белья. Легко оценить на фото красоту исполнительницы, ведь лицо очень хорошо видно.

Напомним, подросшая дочь Гайтаны поразила внешностью, личное фото облетело сеть

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