Известная украинская певица Гайтана показала, как поет на камеру в новом образе

Гайтана в этот раз позировала в белом платье или юбке и блузке. При этом на ней был красный корсет. Волосы в этот раз певица решила оставить распущенными. Рядом с певицей находилась другая девушка, которая ей подпевала. На фоне можно увидеть картину на стене. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Снимаем юбку", коротко подписала ролик Гайтана.

Фанаты успели просмотреть ролик почти 700 раз и написали несколько комментариев, в которых хвалили увиденное.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана показала новый образ в красном.

На фото Гайтана позирует в коротком красном платье. Большее одежды на певице не было. Актриса решила обойтись даже без каблуков. Она подпрыгнула вверх, что заставило часть платья тоже подняться, а также волос. Сзади ничего не было видно, так как это была студийная съемка на монотонном фоне.

"Я научилась многим вещам в этой жизни, но не научилась дозировать свою радость", - написала Гайтана.

Фанаты написали несколько комментариев под фото:

"Нуу, возможно в следующей жизни можно попробовать", "Ни в коем случае!!! Это опасно для здоровья!! Счастье дозировке не подлежит!", "Красотка".

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана поделилась новым домашним фото.

На фото Гайтана позирует в белом откровенном топе и черным низом, что именно надето, неизвестно, так как фото сделано по пояс. Певица показала себя с распущенными волосами и стояла, скорее всего, за каким-то тренажером, подняв большой палец вверх. На фоне можно увидеть окно с комнатными цветами, часть занавески и батарею. Предположительно, исполнительница показала себя в домашней обстановке.

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