Известная украинская певица Гайтана показала новый образ в красном

На фото Гайтана позирует в коротком красном платье. Большее одежды на певице не было. Актриса решила обойтись даже без каблуков. Она подпрыгнула вверх, что заставило часть платья тоже подняться, а также волос. Сзади ничего не было видно, так как это была студийная съемка на монотонном фоне. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я научилась многим вещам в этой жизни, но не научилась дозировать свою радость", - написала Гайтана.

Фанаты написали несколько комментариев под фото:

"Нуу, возможно в следующей жизни можно попробовать", "Ни в коем случае!!! Это опасно для здоровья!! Счастье дозировке не подлежит!", "Красотка".

Ранее мы сообщали, что известная украинская исполнительница Гайтана озадачила поклонников снимком с незнакомцем в прозрачном наряде.

Так, певица в синих штанах, прозрачной майке и в столь же синем топе позирует вместе с незнакомцем, который нарядился в костюм птицы.

Сама певица сверкает от счастья, а человек-птица показывает жестом, что желательно хранить молчание.

Поскольку кадры звезда разместила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать. Однако если бы имели, то обязательно спросили – «Что оно такое?».

Сообщалось, что известная украинская певица Гайтана показала новый образ в постели.

На фото Гайтана позирует в белой блузке на постели. Между ног можно заметить ведро с декоративным растением, которое в народе прозвали "заячий холодок". Певица в этот раз решила изменить образ и показала выпрямленные волосы. Артистка смотрела прямо в кадр, что придало фото особой эмоции.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков.

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