Известная украинская певица Гайтана показала совместное фото с дочерью

На фото Гайтана позирует с пышной прической, в желтой олимпийке или чем-то подобном и футболке. На руках у нее сидит малышка с завязанным хвостиком на голове. Она держит в руках что-то похожее на мандарин. Девочка была в красной куртке и футболке. Семья позировала на фоне кирпичной стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда ты мама, весь мир кажется намного чище и добрее. Ты легко прощаешь каждого и относишься ко всем как к детям, позволяя им ошибаться. Мамой быть здорово", - написала певица.

Фанаты поставили более 300 лайков и написали несколько комментариев:

"Какие няхи", "Ну это ж надо. Я только подумала, что давно у вас фото с малышкой не было, и вуаля", "100%когда я стала мамой, мир заиграл другими красками. Такое чувство, что ты можешь абсолютно всё.Быть мамой это награда!!", "Красоточки! Счастья вам", "Какая ты мудрая", "Так и есть", "Вы умнички".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Гайтана опубликовала новый пост в Инстаграм, на котором предстала в откровенном топе.

Красотка решила удивить своих поклонников фото с оружием. Звезда предстала в топе, состоящем из двух светлых цветов.

Наряд держался на двух тоненьких лямках. Из-за глубокого декольте выделилась пышная грудь артистки. Казалось вот-вот и прелести сейчас покажутся из топа.

Кудрявые волосы, зачесанные наверх придали образу некого ретро. Гайтана смотрела в камеру и улыбалась. Глаза выделялись на лице из-за темных теней и черного карандаша.

Сообщалось, что известная украинская исполнительница Гайтана озадачила поклонников снимком с незнакомцем в прозрачном наряде.

Так, певица в синих штанах, прозрачной майке и в столь же синем топе позирует вместе с незнакомцем, который нарядился в костюм птицы.

Сама певица сверкает от счастья, а человек-птица показывает жестом, что желательно хранить молчание.

Напомним, Гайтана поигралась формами в обтягивающем корсете на камеру

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