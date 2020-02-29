Дан Балан не на шутку приревновал Тину Кароль к участнику шоу Голос країни-10

Как передает Politeka.net, "приступ" у певца случился во время одного из эфиров программы.





Одним из самых ярких исполнителей стал офицер ВСУ Василий Процюк. Он исполнил песню Сергея Бабкина "Пробач".

Тина Кароль стала единственной, кто развернул кресло. Певица сказала, что офицер исполнил песню до мурашек по коже.

"Не потеряли равновесия как офицер. Можно влюбиться в парня в форме", - сказали Тина и пошла его обнимать.

В это время Дан Балан, с котором артистке приписывают роман, пристально наблюдал за ситуацией, будто ревновал, но не сказал ни слова.

Смотреть с 6:20.

Пользователи сети оценили такой момент.

"Короче, пацан попал, не доживет до батлов. Дан постарается", " Какой взгляд.", "Как перестать смотреть это?", "Бедный Дан... Используют его на Голосе "и в хвост, и в гриву", "Дан был готов его растерзать", "А какая то Настя из Харькова везде говорит, что она его невеста уже целый год. Ну и как это понимать?!Получается, что всё по сценарию?! Если это так,то это всё уже слишком!Так нельзя !А как же Тина?!", "Измена", - писали в сети.

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