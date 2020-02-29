Популярная телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла истинную причину расставания с известным певцом Сергеем Лазаревым

Об этом звезда рассказала в эфире шоу "Алена блин", передает Politeka.net.

Как известно, телеведущая состояла в отношениях с Сергеем Лазаревым на протяжении четырех лет - до 2012 года.

Лера Кудрявцева откровенно призналась, что у нее были серьезные планы на будущее с Сергеем Лазаревым, и она планировала родить от него ребенка.

Но музыкант тогда заявлял, что не воспринимает ее в качестве супруги и матери своих детей, а хотел лишь дружеских отношений с ней. Этими высказываниями Сергей Лазарев породил сплетни о том, что Лера служила ему для маскировки нетрадиционной сексуальной ориентации.

В эфире программы Лера Кудрявцева признала, что любила певца. А главной причиной расставания она назвала "помешательство" музыканта на своей работе.

Сергей Лазарев якобы делал ставку не на семейные ценности, а на заработок и выступления, поэтому телеведущая оставила попытки хоть как-то спасти эти отношения.

"Я влюбилась потом. Сережа, кстати, долго не разговаривал со мной из-за этого. Лазарев просто был женат на своей работе, я хотела детей. Мы разговаривали о малышах, думали, но не сложилось", - откровенно рассказала звезда в эфире программы.

Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что увлекалась марихуанной. По словам телеведущей, на данный момент она не пьет алкоголь и не употребляет наркотики. Хотя, она призналась, раньше увлекалась "травкой".

"Наверно, я не пью потому, что я сама себя закодировала. Я дико испугалась... Я увлекалась травкой, но это не было на постоянной основе, но это было периодически. И один раз я чуть не умерла", – рассказала телеведущая.

В какой-то момент ей даже стало так плохо, что она вызвала скорую помощь.

"Потом что-то случилось с нервной системой или мозгом, я не знаю, что это было, я огромный период времени каждый день вызывала себе скорую, потому что я каждый день думала, что умираю. Я тогда еще не знала, что это называется панические атаки. И я на фоне этих панических атак сама себя настолько запугала, что я теперь не пью алкоголь и не курю... Ну, кроме сигарет, единственное, чем могу себя расслабить", - раскрыла телеведущая подробности своей жизни.

Напомним, что потерявшая грудь Лера Кудрявцева заговорила об онкологии: "Как с Заворотнюк".

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