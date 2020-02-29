Самочувствие 93-летней королевы Елизаветы II резко ухудшилось на фоне скандалов с Меган Маркл и Гарри

Об этом пишет издание US Weekly.

По информации журналистов, здоровье королевы оставляет желать лучшего, поскольку последние месяцы стали для королевской семьи настоящим шоком.

Королева Елизавета II и представить не могла, что Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри сможет пошатнуть устои монархии.

На словах Елизавета II всячески поддерживает Гарри, но ей сложно перенести отъезд любимого внука из Букингемского дворца.

Но на этом неприятности королевы не закончились. Также ее старший внук Питер Филлипс расстался с супругой, а потом и племянник Дэвид Армстронг-Джонс объявил о разрыве отношений с женой после 27 лет брака.

Как пишут западные таблоиды, на фоне всех скандалов королева Елизавета II морально и физически истощена .

"Елизавета устала от "бесконечной драмы", - добавил высокопоставленный источник.

Ранее мы рассказывали о том, что после отречения от обязанностей старших членов королевской семьи Меган и Гарри придется отказаться от титула и выплатить внушительную сумму, потраченную на реставрацию их особняка во Фрогморе. Но, как оказалось это еще не все условия главы британской монархии.

Источники сообщили, что королева запретила Меган и Гарри использовать имя «герцогов Сассекских», а также они должны будут отказаться от слова Royal (королевский) во всех своих проектах.

Важно добавить, что большая часть бизнес-планов принца Гарри и его супруги включала в себя эти приписки.

Также мы рассказывали о том, что Меган Маркл и Гарри закрыли офис в Букингемском дворце и уволили весь персонал. В частности, среди тех, кто потерял работу, - личный секретарь пары Фиона Мсилхем, хотя она прикомандирована к Министерству иностранных дел, и их опытный руководитель по связям с общественностью Сара Латам.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.