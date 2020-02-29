Певице Вере Брежневой нравится, когда в доме звучит много детских голосов

Об этом популярная певица рассказала в интервью журналистам, пишут 7 дней.

Как известно, сейчас певица Вера Брежнева воспитывает двух дочерей, но не исключено, что в будущем звезда вновь станет мамой.

Сама Вера не отрицает, что хотела бы еще одного малыша.

«Я считаю, что все решается на небесах. Мы можем чего-то хотеть, но все равно получается так, как получается. Могу только сказать, что я родилась в большой семье, и считаю, что это круто. Поэтому я готова к большой семье с большим количеством детей», — призналась Брежнева.

Певица не отрицает, что порой ей бывает сложно совмещать работу и семью, но дочери давно привыкли к тому, что мама постоянно занята.

«У Сары начался возраст, когда пишут: «Мам, я так скучаю по тебе, так тебя жду». Но как только я приезжаю, слышу: «Мам, я к Насте». Самое главное сейчас то, что я вложила в детей. Поэтому важно, чтобы они, находясь от меня на любом расстоянии — у подруг, в школе — чувствовали себя любимыми детьми. Это самая главная задача», — добавила Вера Брежнева.

Стоит отметить, что Вера Брежнева и Константин Меладзе узаконили свои отношения в 2015 году. Правда окружение пары говорило, что их отношения длятся уже около 10 лет, но Константин держал их втайне, так как тогда был еще женат на Яне Сумм.

Совместных детей у пары нет. Вера воспитывает двух дочерей (19-летнюю Соню от бизнесмена Виталия Войченко и 10-летнюю Сару от олигарха Михаила Кипермана), а Константин - троих от предыдущего брака.

Также мы рассказывали, что Вера Брежнева подверглась жесткой критике со стороны российского продюсера Евгения Фридлянда. По мнению последнего, Брежнева не годится на роль члена жюри в новом танцевальном шоу "Dance Революция", поскольку она не разбирается в этом.

Напомним, Брежнева представила новую песню, озадачив сеть.

Как сообщала Politeka, Брежнева засветилась на публике в мрачном наряде и без макияжа: "Вау, так необычно".

Также Politeka писала, что Брежнева осталась без одежды и прикрылась лепестками ради интимного кадра: "Слишком шикарно!"