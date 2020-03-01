Модель была в одном из заведений

Дочь украинского политика Михаила Добкина, Алла, опубликовала новое горячее видео

На кадрах модель предстала в черном топе, который подчеркнул пышную грудь, пишет Politekа.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Сверху красотка надела красный жакет. Также на Алле были брюки с выской посадкой. Красная помада - идеально подошли к такому соблазнительному образу.

Также на Алле можно заметить кольца и тонкую цепочку на шее.

Алла двигалась в такт музыке, смотря в камеру. Красотка будто растворилась в горячем танце и песне о несчастной любви.

За 10 часов пост собрал более 10 тысяч лайков и немного комментариев, в основном в виде смайликов.

"Песня 🔥, группа нереальная 🤟🏻 ❤️", "прекрасна", "Нереальная😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Добкина танцевала в кожаном пиджаке, белом топе и брюках, которые выделили ее тонкую талию. Завершали образ Аллы различные украшения.

Девушка распустила волосы и танцевала в такт музыки, трогая себя за голову, улыбаясь либо страстно смотря в камеру.

Девушка веселилась во время исполнения своих горячих танцев.

Ранее мы писали, что Алла Добкина решила себя показать в достаточно скромном, в сравнении с остальными ее мини-юбками и декольтированными платьями, наряде: на Добкиной во время прогулки по Парижу был сарафанчик из ткани легкой текстуры, пиджак и кеды, а на плече красовалась сумочка известного брэнда.

Поклонники написали, как сильно они любят Аллу и восхищены ее видом и позитивом.

Напомним, Алла Добкина остановилась в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel George V Paris, который расположен недалеко от знаменитой Эйфелевой башни.

На фото Добкина предстала в широких темных джинсах, белом пиджаке с черным орнаментом, кроссовках и солнцезащитных очках. Она позировала на террасе.

На одном из кадров Алла сидит на стуле, задрав обе ноги и положив их на ограждение.

Ранее сообщалось, что Алла Добкина позировала в туалете. На ней, как можно заметить, было белое мини-платье, из-под которого видно лишнее. Дополнил образ элегантный поясок.

Напомним, едва одетая Алла Добкина заставила скандального папу переживать: неожиданное фото

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