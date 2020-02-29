Супруга знаменитого российского шоумена Александра Реввы, более известного как Артур Пирожков, показала подписчикам в сети стильную младшую дочь

Анжелика Ревва поделилась снимком шестилетней Амели, которая позирует в полностью розовой одежде с песиком на руках, передает Politeka.

Мама девочки подчеркнула, что дочка сама формирует собственный стиль.

«Lady in pink.. 💘👚👛🦄🎀 Сама покупает себе одежду.. сама одевается и выбирает total look.. никто не в силах предложить свой вариант! P.s. А мы поехали розовую кепку искать и ошейник», – говорится в подписи к снимку.

В комментариях поклонники засыпали маленькую модницу комплиментами.

«Красотка», «Молодой дизайнер!», «Милота!», – пишут под фото.

Не удержался от комментария и звездный отец.

«Амели! Такая красивая! ГОВОРЯТ, ЧТО ЗА ТАКОЙ КРАСИВОЙ ДЕВОЧКОЙ НИ ОДИН МАЛЬЧИК НЕ УСТОИТ!», – написал Александр.

Отметим, что у шоумена и его супруги – две дочери. Амели родилась в 2013 году и поразительно похожа на своего отца, а старшая дочь Алиса – копия мамы. Она появилась на свет в 2007 году. С именем первенца связана очень интересная история. Александр планировал назвать ее Люцией, чтобы в результате получилась своеобразная игра слов – Ревва Люция. Однако в конце концов девочке решили дать другое имя.

Что же касается Амели, то она уже успела стать звездой сети после того, как в 2016 году видео с ней «Хитрый зайчик съел все конфетки» набрало сотни тысяч просмотров.

Несмотря на то, что на сцене Александр Ревва – брутальный ловелас, окруженный сотнями красивых женщин, вне шоу-бизнеса он является примерным семьянином.

Со своей будущей супругой Анжеликой он познакомился в 2004 году на дискотеке в Сочи. На следующий день она уехала в Краснодар к родителям, но молодые люди не прерывали общение – регулярно созванивались. Достаточно скоро состоялось обоюдное знакомство с родителями. С походом в ЗАГС пара не спешила. Они расписались только тогда, когда будущая супруга была на третьем месяце беременности.

Не так давно Александр Ревва презентовал клип на песню «Летим со мной», в котором снялся со своей женой.

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