Знаменитая певица Светлана Лобода показала подборку лучших кадров со своего клипа и отдыха

Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Не так давно звезда удивила необычной причёской и такой же взлохмаченной, как волосы звезды, шубой. В необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько дней назад. Чтобы подогреть интерес к своей новой работе певица активно постит новые кадры, снятые во время записи "Нового Рима".

При этом не забывает артистка и о кадрах из отдыха - певица отправилась отдыхать в Париж.

На серии представленных в разделе Стори кадрах певица примерила сразу несколько разных нарядов, которые произвели довольно неоднозначную реакцию в сети из-за откровенных поз и необычных нарядов, оголяющих пикантные участки тела Светланы.

Вчера также артистка показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя вместе со знаменитым певцом Иваном Дорном и Бичоллой – известным дизайнером и близким другом.

«Мы такие счастливые , потому что нам хорошо 😍сходили на @madonna 🔥🔥Честно ? Я бы сходила ещё !! Такой стильный и четкий спектакль . Хореография бесподобна!!!столько мыслей . и такое послевкусие... Номер frozen меня порвал!!! Я очень рекомендую вам успеть . в Париже до средины марта ещё будут спектакли . П.с. и какое же это правильное перевоплощение ! Восторг и кайф🤲», – бурно прокомментировала новый пост звезда.

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