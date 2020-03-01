Украинки – одни из самых красивых женщин в мире, а украинские артистки и телеведущие покоряют сердца миллионов

Politeka.net составила рейтинг самых красивых и популярных телеведущих-женщин на украинском телевидении.

40-летняя Маша Ефросинина является одной из самых популярных и востребованных телеведущих в Украине. Несмотря на то, что сегодня у нее минимальное количество проектов на телевидении, она не теряет свою популярность.

Ефросинина стала звездой благодаря утреннему шоу «Подъем» на «Новом канале», которое она вела вместе с Юрой Горбуновым. За свою карьеру Маша вела десятки проектов на Интере, ТРК Украина, Новом канале. Сейчас у нее множество благотворительных проектов и корпоративов. Кстати, Маша вела Евровидение 2005 года, которое проходило в Киеве.

Звезда «1+1» Катя Осадчая стала популярной благодаря программе «Светская жизнь». Острая на язык Катя без труда задавала нескромные вопросы любым звездам, чем и полюбилась публике. Позже Осадчая начала вести проекты на «1+1», в том числе совместно со своим мужем Юрием Горбуновым.

Ольга Фреймут, как и Ефросинина, прославилась благодаря «Подъему». После она вела многие проекты «Нового канала», в том числе популярное шоу «Ревизор», благодаря которому Фреймут стала настоящей звездой.

Новая звезда СТБ Даша Трегубова работает на телевидении с 18 лет, но популярной стала после того, как ее пригласили вести «Х-фактор». Девушка – прекрасная актриса, поэтому с легкостью вжилась в роль ведущей.

Леся Никитюк не так давно влилась в коллектив украинских телеведущих, но уже стала главной звездой «Нового канала». Девушка прекрасно справляется с любым шоу, добавляя в него свой особенный юмор.

Ведущая утреннего шоу на «1+1» Людмила Барбир давно полюбилась украинцам, ведь ведет эту передачу с 2013 года. Но особенно ярко ее звезда зажглась после участие в шоу «Танцы со звездами».

Напомним, что Маша Ефросинина затянула роскошные формы тонким шелком: "Пример для каждой!".

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Также Politeka писала, что Катя Осадчая померилась прелестями с самой горячей красоткой Playboy: "аж глаза разбегаются".