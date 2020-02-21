Відома українська телеведуча Катя Осадча і екс-солістка ВІА Гри Міша Романова показали гарячі образи

На фото Романова позувала чорному топі, короткому піджаку з довгими рукавами, а також сіточці на ногах. Поруч стояла Осадча, яка вибрала для вечора чорне плаття з прозорою частиною на руках та в зоні плечей. Також в ньому був розріз майже до пояса. Образ Катя доповнила вушками зайця і червоними підборами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Осадча вже позувала з української танцівницею Оленою Шоптенко. Вона була в чорній сукні нижче коліна. На третьому знімку Катя стояла поруч з Богданом Юсипчуком, який для вечора надів піджак і сорочку.

"PLAYMATE OF THE YEAR: всі подробиці гарячої тусовки скоро у "Світському житті", - написала Катерина.

Раніше ми повідомляли, що українська телеведуча, модель Катя Осадча опублікувала нові фото в яскравому вбранні.

Зірка зробила кілька фото. Модель з'явилася в червоному платті з глибоким декольте.

Наряд виділив тонку талію Осадчій і її стегна. Українська знаменитість позувала туфлях-човниках. Завершила образ - червоний капелюшок.

Макіяж з акцентом на очі ідеально підійшов образу усміхненою красуні.

"Замальовка з життя телевізійників :) З балу на корабель, з корабля на бал", - підписала фото телеведуча.

Повідомлялося, що українська телеведуча Катя Осадча вразила шанувальників новим чином.

Фотографію зі столиці Австрії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На серії знімків Осадча позує в шикарному червоному сукні з глибокими вирізами на спині і на грудях. На голові у ведучої надіта традиційна капелюшок. Жінка позує в шикарному банкетному залі.

Нагадаємо, Осадча шокувала новим образом в червоному, вражаючі кадри

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