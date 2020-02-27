Ведуча «Х-фактора» Даша Трегубова поділилася пікантними знімками зі зйомок нового фільму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Наш фільм Сторонній вийшов страшно красивим і красиво страшним. Я вже збилася з рахунку, скільки нагород на міжнародних фестивалях у США, Канаді, Колумбії, Японії він отримав (здається, 8 або 9). А пару днів тому езотеричний детектив Сторонній визнаний кращим фільмом на фестивалі Monsters of horror в Талсі», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що деякі знімки, які опублікувала актриса, вельми пікантні. Хоча її прихильники більше звернули увагу на саму картину.

«Які кокоси…», «ось це успіх!», «вогонь», «тягне на Оскар», - пишуть вони.

До цього ми писали, що ведуча "Х-Фактора" опублікувала результат зйомок в мережі Instagram. На фото Даша позує в чорному нічній сорочці. На першому фото вона сидить на колінах на ліжку і склала руки на ногах. Волосся Трегубова вирішила залишити розпущеним.

На тлі можна побачити торшер, подушки та інші елементи інтер'єру спальної кімнати. На другому знімку телеведуча вже стояла на колінах з розставленими руками і посміхалася з відкритим ротом.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" без сорому потрясла ідеальним тілом в мокрому бікіні

Також Politeka писала, що Данилко в новому образі переплюнув Сердючку на сцені Х-Фактору

А ще Politeka повідомляла, що Каменських без ліфчика показала справжню пристрасть на Х-факторі