Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала чорно-біле фото

Зірка активно веде сторінку в Instagram, пише Рoliteka.net. На одному з нових знімків українська знаменитість постала в гарному вбранні з незвичними рукавами з тканини, схожої на шовк.

Одяг підкреслив вражаючі форми Маші. Завершували її образ довгі блискучі сережки, які від вух спускалися нижче плечей.

Маша широко посміхнулася, відкинувши довге рівне волосся назад.

Гарний макіяж підкреслив природну красу телеведучої.

До дівчини тяглася рука в рукавичці, по всій ймовірності, щоб щось підправити в образі Єфросиніної.

За 12 годин пост телеведучої зібрав майже 17 тисяч лайків та багато коментарів.

"Прекрасна дівчина!🔥❤️", "Дуже красиво!", "Мила, ніжна!!! Приклад для кожної жінки!!!🌺🌺🌺", "Чарівна,приваблива.👍🏻👍🏻👍🏻💐💐💐", "Красива,дуже!♥️", "Дуже класне фото)) в стилі вінтаж👌", "Марія, щиро Вами захоплююся - Ви справжній еталон краси і стилю, професіонал своєї справи, дуже природна і щира дійсно красива жінка. Бажаю Вам взаємної щирості, натхнення, підкорення нових вершин і щоб Вас оточували такі ж, як Ви щирі, позитивні люди ! "," Машенька, Ви чудо,,,, Ви як ковток живої води. Дивлячись на Вас, хочеться рухатися вперед ... Ви така тендітна, чарівна ...- залишайтеся завжди такою усміхненою, щирою і відкритою для оточуючих. Ви хороший приклад для багатьох, і для мене особисто. 👍👍 "," Загадково романтична ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна постала у чорному одязі з сіточки, а під нею можна було розглянути чорну білизну.

Образ Єфросиніна доповнила великими сережками. Поруч з нею розташувалася подружка Ольга Балабан, менеджер одного з українських телеканалів.

Раніше ми писали, що Машу Єфросиніну зняли зверху. Вона в цей момент змінює взуття - з туфель на черевики. Зірка позувала в чорному платті з блискітками і відкритими плечима. Телеведуча посміхається після того, як зняла підбори.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна задерла сукню і посвітила ідеальним тілом на камеру

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