У семьи больной раком Анастасии Заворотнюк хотят забрать младшего ребенка

Как сообщают РосСМИ, муж известной российской актрисы, фигурист Петр Чернышев попросту не справляется с воспитанием своей младшей дочери Милы. У спортсмена категорически не хватает времени, ведь он вынужден много работать, чтобы оплачивать недешевое лечение жены. Сообщается, что в связи с этим воспитанием их с Заворотнюк маленькой дочери решила заняться мать актрисы Валентина Борисовна.

Известно, что сейчас воспитанием Милы в основном занимаются няни, а бабушка хочет, чтобы за ребенком следил родной человек.

У Заворотнюк также есть старшая дочь Анна. Если с начала болезни матери она старалась проводить больше времени рядом с актрисой, то в последнее время девушка явно стало больше заниматься собой. Недавно стало известно, что она отправилась на отдых в Италию.

Девушка делилась фотографиями с поездки в своих соцсетях, вызывая бурное негодование поклонников своей матери.

До этого мы сообщали о том, что Анастасия Заворотнюк в скором времени может переехать в Европу. Пока "прекрасная няня" борется с онкологией, все внимание сконцентировано на ее дочери Анне, которая сейчас путешествует по Европе.

Анна Заворотнюк во время отпуска также успела заехать в Ватикан, где она помолилась о здоровье матери в Сикстинской капелле.

Ясновидящая и экстрасенс Кажетта не исключает, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу.

"Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут", – рассказала она в комментарии журналистам.

Экстрасенс также добавила, что больная раком актриса шагу спокойно не может сделать – кругом фанаты и репортеры. По словам ясновидящей, повышенное внимание тяжело дается Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологией.

Напомним, Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления.

Как сообщала Politeka, Заворотнюк прервала молчание и опубликовала прощальное фото.

Также Politeka писала, что друзья Заворотнюк заговорили о болезни актрисы, признание пробирает до слез.