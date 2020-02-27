Анастасия Заворотнюк в скором времени может переехать в Европу

Об этом пишет Собеседник.

Пока "прекрасная няня" борется с онкологией, все внимание сконцентировано на ее дочери Анне, которая сейчас путешествует по Европе.

Анна Заворотнюк во время отпуска также успела заехать в Ватикан, где она помолилась о здоровье матери в Сикстинской капелле.

Но поклонники "прекрасной няни" скептически отнеслись к подобному путешествию, поскольку в Италии сейчас свирепствует эпидемия коронавируса, и число заболевших растет с каждым днем.

Ясновидящая и экстрасенс Кажетта не исключает, что в скором времени Анастасия Заворотнюк может эмигрировать в Европу.

"Я вижу, что в скором времени Анастасия уедет из Москвы. Вероятнее всего, переедет в Европу. Она понимает, что в России спокойно восстанавливаться ей не дадут", – рассказала она в комментарии журналистам.

Экстрасенс также добавила, что больная раком актриса шагу спокойно не может сделать – кругом фанаты и репортеры. По словам ясновидящей, повышенное внимание тяжело дается Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с онкологией.

Напомним, страшный диагноз звезде сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк поставили почти год назад. Незадолго после рождения младшей дочери Милы у актрисы резко ухудшилось состояние здоровья.

Через какое-то время в сети появились данные о том, что Заворотнюк перенесла первую операцию в Германии. Однако, хирургическое вмешательство не принесло плодов, после чего актрису перевезли в одну из московских клиник, где она продолжила лечение.

Папарацци круглосуточно дежурят под стенами центра и заявляют, что в последнее время родные Заворотнюк перестали посещать учреждение. Предполагается, что либо состояние актрисы настолько ухудшилось, что медики запретили визиты, либо же ее выписали. В настоящее время точное местонахождение Анастасии Заворотнюк неизвестно.

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