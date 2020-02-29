Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск, откуда представила сразу два фото в новых нарядах

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото из отпуска, пишет Politeka.

Сейчас звезда находится в Египте на отдыхе, куда отправилась сразу после отпуска в Берлине. В Инстаграме звезды появился необычный фотоколлаж звезды, на котором она позировала сразу в двух разных нарядах.

На первом кадре артистка показала стройную фигуру в белоснежном топе и золотистой мини-юбке. А вот на втором, якобы неудачном кадре, звезда одета в лавандовой майке и джинсовых шортах. Под коллажем звезда спросила у поклонников, какой из кадров им подходит больше и как обычно фанаты позируют на своих кадрах.

Стоит отметить, что во время отдыха звезда часто показывает, как ест и выбирает самые разные вкусности. При этом выглядит артистка довольно стройно. Именно поэтому многие стали интересоваться секретами восхитительной формы.

Также звезда показала кадры из отдыха с подругой, с которой отправилась в магазин и даже похвастлась подборкой зимней одежды, которую примерялала. Так, девушка вместе с подругой позирует во время выбора одежды. Обе девушки при этом в одном белье. Никитюк в какой-то момент понимает, что «засветила лишнее» и пытается прикрыть тело шубой, достающей ей до колен.

Сама артистка выглядела весьма соблазнительно и красиво, однако пользователи не смогли прокомментировать ролик, поскольку Леся представила его в разделе Стори. На фан-аккаунтах данное видео появилось также спустя некоторое время.

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