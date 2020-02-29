Знаменитая украинская певица Анна Седокова рассказала о проблемах своего охудения

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

Недавно артистка заявила, что ей нельзя молодные продукты и яйца, именно поэтому устроила марафон по похудению. При этом звезда также публично рассказала, как села на новую диету. Как выяснилось, она решила отказаться от очень многих продуктов и блюд.

Сегодня певица поделилась новым опытом, правда под размытым и несовсем уместным снимком:

«У нас третий день марафона #СедоковаПП. И пока что самое сложное для меня - это каждый день выбирать фотки и постить их 😂

По еде все отлично! Важно понимать, что я создала его не с призывом всем отказываться от молока и яиц. Каждый сам выбирает, какой дорогой пойдет к красивому и здоровому телу мечты, здесь мы просто поддерживаем друг друга 🤗 , делимся советами, ищем союзников и вместе празднуем победы над лишними или недостающими сантиметрами 🥳 . Дальше полезное, сохраняем.

Еще один метод похудения - приложения для подсчета КБЖУ, если правильное питание не твоя история. Есть и худеть можно, просто высчитай свою норму, вноси каждый продукт в таблицу и рассчитай, что и когда можешь съесть. Как говорил мой давний приятель спортсмен, любивший борьбу и бургеры со свининой: «не важно, что ты ешь, когда считаешь КБЖУ, поправиться можно и на пустой гречке, если ты будешь есть ее мешками». Так наслаждайтесь!», – написала Анна под новым постом.

Также Анна представила себя в новом имидже, показывая, как отдыхает с возлюбленным. Похоже, пара действительно счастлива, ведь с недавнего времени Янис и Анна проводят все больше времени вместе.

Сама артистка решила показать себя в полноценно новом имидже - после того, как звезда отстригла челку, она еще ни разу не появлялась с новой укладкой на публике. Стоит отметить, новый стиль вызвал довольно неоднозначную реакцию в сети. При этом на матче возлюбленного Яниса звезда выглядела очень счастливой и всячески привлекала внимание к себе.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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