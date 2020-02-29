Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал показала, как проходила ее новая фотосессия

25-летняя украинская актриса приобрела широкую известность благодаря популярному сериалу «Сваты», в котором она исполнила роль внучки главных героев. С тех пор карьера Кошмал резко пошла вверх и сейчас девушка превратилась в востребованную актрису.

Звезда любит делиться новыми снимками из своей жизни в Инстаграм. Как сообщает Politeka, на этот раз Кошмал решила показать, как проходила одна из ее фотосессий. Так, актриса поделилась двумя селфи, на которых она позирует со своим фотографом и визажисткой. Как видно по снимкам, для фотосессии Кошмал подобрали оригинальную кофту в черную сеточку. Ее образ дополняет макияж с подчеркнутыми для большей выразительность глазами.

«Такие лёгкие, улыбчивые и полные творческой энергии девушки. Спасибо @aniaikonnikova1 и @maria_sovaa за танцевальную и полную смеха съемку», - написала Кошмал в подписи к фото.

Поклонники тут же засыпали актрису восхищенными комментариями.

«Когда уже сваты?», «Красавицы», «Эта улыбка», «Прикольная актриса», «Творческая умная, красивая девушка! Анна Кошмал умничка, молодец», «Огонь», «Украинская Билли Айлиш», «всё красивей и красивей», - пишут люди.

Напомним, до этого мы писали о том, что Кошмал решила продемонстрировать роскошное тело во время отдыха.

«Все, кто хорошо меня знают, в курсе о моей любви к классике и качеству. В повседневной одежде я всегда предпочитаю практичность и силуэты, которые подчеркивают достоинства фигуры. Одежда - мой помощник, как в профессии так и в жизни, поэтому я очень избирательно отношусь к таким покупкам», - отметила она.

Кошмал также рассказала, что весь день будет «носить улыбку и тепло» от полученной одежды. Пользователи сети обратили внимание на фигуру девушки.

«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - пишут они.

Напомним, звезда «Сватов» забыла надеть лифчик и свела с ума своими формами.

Как сообщала Politeka, звезда «Сватов» забыла надеть лифчик и свела с ума своими формами.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.