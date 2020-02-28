Звезда сериала «Сватов» Анна Кошмал решила продемонстрировать роскошное тело во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Все, кто хорошо меня знают, в курсе о моей любви к классике и качеству. В повседневной одежде я всегда предпочитаю практичность и силуэты, которые подчеркивают достоинства фигуры. Одежда - мой помощник, как в профессии так и в жизни, поэтому я очень избирательно отношусь к таким покупкам», - отметила она.

Кошмал также рассказала, что весь день будет «носить улыбку и тепло» от полученной одежды. Пользователи сети обратили внимание на фигуру девушки.

«Голая еще красивее была, но и так огонь», «идеальное тело», «Ты самая классная», «модель – красоточка», «круто», «фигура бомба», - пишут они.

Украинская актриса, которая приобрела популярность благодаря роли Жени в любимом многими сериале «Сваты», активно делится со своими подписчиками кадрами из своей жизни. На этот раз девушка продемонстрировала поклонникам оригинальное платье, сшитое специальное для нее.

На кадрах, опубликованных в разделе Сториз актрисы, Кошмал красуется в оригинальном сером платье. Пикантности длинному и легкому наряду добавляет большой разрез на юбке, а также оригинальные завязки на одном боку. При этом для того, чтобы показать открытое платье во всей его красе Анне пришлось примерять его без лифчика.

В подписи актриса рассказала, что это вторая примерка платья, и назвала наряд «неземной красотой».

Напомним, Женька из "Сватов" приспустила рубашку и устроила фотосессию для взрослых.

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