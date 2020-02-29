Знаменитая певица Светлана Лобода показала новое фото, сделанное во время съемок клипа

Артистка довольно часто выкладывает стильные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников. Причем и клипы и кадры из концертов вызывают не меньшую реакцию среди пользователей.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

В этот раз в необычном и дерзком образе артистка появилась в новом клипе, который вышел всего несколько дней назад. Чтобы подогреть интерес к своей новой работе певица активно постит новые кадры, снятые во время записи "Нового Рима".

Причем в клипе кадры, по словам поклонников, напоминают по стилистике фильмы ужасов. Сначала в ролике появляется рука певицы с довольно длинными ногтями, а затем и она сама. Артистка вытанцовывала в представленном образе вместе с толпой мужчин, удивляя движениями.

Последний кадр в Инстаграм в кожаной юбке также вызвал довольно неоднозначную реакцию:

«Подумала Пугачева 😅», «Света мы #ждемтанцысволками 🙏», «Показалось шестой палец снова эаэахаэах», «А мне вот нравится клип, а тебе? 😍❤️», «Так идёт этот образ🐍», «Пальцы это вообще самое главное ! «Отсчёт пальцев»😂😂😂😂», «"Света, что за шутки анатомички?"😂», – пишут пользователи.

До этого Светлана показала, как отдыхает с коллегами в Париже, куда отправилась после съемок клипа «Новый Рим». Отметим, артистка выглядит очень счастливо, позируя вместе со знаменитым певцом Иваном Дорном и Бичоллой – известным дизайнером и близким другом.

«Мы такие счастливые , потому что нам хорошо 😍сходили на @madonna 🔥🔥Честно ? Я бы сходила ещё !! Такой стильный и четкий спектакль . Хореография бесподобна!!!столько мыслей . и такое послевкусие... Номер frozen меня порвал!!! Я очень рекомендую вам успеть . в Париже до средины марта ещё будут спектакли . П.с. и какое же это правильное перевоплощение ! Восторг и кайф🤲», – бурно прокомментировала новый пост звезда.

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