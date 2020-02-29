Певец так и не смог простить отцу, что тот бросил семью

Известный украинский артист Макс Барских в откровенном интервью рассказал о том, какие на самом деле у него были отношения с родным отцом

Признания прозвучали в шоу «Ходят слухи», ведущей которого на канале в YouTube является бывшая невеста Виталия Козловского Рамина Эсхакзай, передает Politeka.

Певец, который 8 марта отметит свой 30-летний юбилей и настоящее имя которого Николай Бортник, рассказал, что его детство было очень нелегким. Виной всему – пристрастие отца к алкоголю.

«Папа пил и бил меня и маму. Когда анализирую детство, думаю, как я умудрился стать нормальным человеком после всего того, что происходило. Но я абсолютно не виню ни отца, ни мать. Когда человек несчастлив, он делает глупые поступки. К тому же под влиянием алкоголя…», – вспоминает звезда.

По словам Барских, его отец был очень добрым и веселым человеком и даже «по-хорошему сумасшедшим», но его погубил алкоголизм. Постоянное употребление спиртного вызвало серьезные нарушения в мозге, однако, несмотря на две пережитых операции, мужчина не перестал пить. Максимум на что его хватало – это пару недель без водки.

Когда будущему певцу было 11 лет, отец ушел из семьи. В 2018 году знаменитый клипмейкер Алан Бадоев попробовал наладить общение своего подопечного с его отцом, сняв его в клипе на песню «Февраль». Однако эти съемки стали настоящим испытанием для Макса.

«Мы стояли с ним лицом к лицу, и я не помню, когда в последний раз испытывал настолько сильный эмоциональный дискомфорт. Каждый раз, когда Алан говорил «стоп», я просто отходил далеко от павильона, и у меня лились слезы. Я не мог это остановить. Понимал, что нет обид, но, видимо, были детские травмы», – делится Барских.

Совместная работа отца и сына так и не помогла им снова стать близкими людьми, а вскоре после съемок пожилой мужчина скончался.

По словам певца, насмотревшись на отца, он старается держать свои пристрастия под контролем, избегает «загулов» и хочет добиться мирового признания.

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