Звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук осуществила давню мечту

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором исполняет песню Земфиры «Небо Лондона» на английском языке.

«Когда я рискнула и перевела Земфиру. К этому можно относиться по-разному. Но эта попытка многим понравилась», – подписала видео Адамчук.

«Как всегда безукоризненно!», «Как всегда мурашки с первых нот», «Невероятно и прекрасно», – пишут восхищенные поклонники.

Ранее мы рассказывали о том, что Марта показала роскошное тело в белом платье. На опубликованном снимке Адамчук позирует на фоне двери в красивом облегающем белом платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Саму фотографию девушка никак не подписала. Тем не менее, он спровоцировал ажиотаж среди ее поклонников.

Мы также писали, что Адамчук позировала в клетчатом пиджаке и черном гольфе.

Однако внимание привлекают не пышные формы под скромным нарядом, а красивые глаза Марты. Девушка подчеркнула их с помощью темных теней, карандаша и туши. Марта смотрела в камеру и улыбалась.

«Удивительный день ♥», - подписала снимок звезда «Квартала 95».

Напомним, шикарная брюнетка из "Квартала 95" сверкнула богатством в одном пиджаке.

А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" поразила великолепием в облегающем топе.

Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" впечатлила роскошным видом сзади.