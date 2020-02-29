Звезда «Женского Квартала» Марта Адамчук осуществила давню мечту
На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором исполняет песню Земфиры «Небо Лондона» на английском языке.
«Когда я рискнула и перевела Земфиру. К этому можно относиться по-разному. Но эта попытка многим понравилась», – подписала видео Адамчук.
«Как всегда безукоризненно!», «Как всегда мурашки с первых нот», «Невероятно и прекрасно», – пишут восхищенные поклонники.
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Ранее мы рассказывали о том, что Марта показала роскошное тело в белом платье. На опубликованном снимке Адамчук позирует на фоне двери в красивом облегающем белом платье, которое подчеркивает ее роскошные формы. Саму фотографию девушка никак не подписала. Тем не менее, он спровоцировал ажиотаж среди ее поклонников.
Мы также писали, что Адамчук позировала в клетчатом пиджаке и черном гольфе.
Однако внимание привлекают не пышные формы под скромным нарядом, а красивые глаза Марты. Девушка подчеркнула их с помощью темных теней, карандаша и туши. Марта смотрела в камеру и улыбалась.
«Удивительный день ♥», - подписала снимок звезда «Квартала 95».
Напомним, шикарная брюнетка из "Квартала 95" сверкнула богатством в одном пиджаке.
А еще Politeka писала, что звезда "Квартала 95" поразила великолепием в облегающем топе.
Также Politeka сообщала, что звезда "Квартала 95" впечатлила роскошным видом сзади.