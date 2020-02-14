Звезда "Квартала 95", певица Марта Адамчук ведет активную жизнь в Инстаграме

Недавно звезда опубликовала снимок, на котором похвасталась красивой внешностью, пишет Politeka.net.

Украинская знаменитость позировала в клетчатом пиджаке и черном гольфе.

Однако внимание привлекает не пышные формы под скромным нарядом, а красивые глаза Марты. Девушка подчеркнула их с помощью темных теней, карандаша и туши. В этих глазах теперь можно утонуть.

На губах Марты - неяркая помада. Также звезда выделила скулы.

Марта смотрела в камеру и улыбалась.

Волосы артистка убрала назад, чтобы не мешали любоваться ее идеальной внешностью.

Звезда сделала селфи, сидя на кресле. Позади можно было увидеть обои.

"Удивительный день ♥", - подписала снимок звезда "Квартала 95".

За 10 часов пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"Вы мне очень нравитесь с такой прической", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Марта Адамчук позировала в платье с открытой спиной. Оголенная часть тела привлекала взляд.

Низ платья обтянул упругие формы певицы, а также подчеркнул тонкую талию.

Марта приподняла голову и убрала волосы за ушко, приоткрыв красивую серьгу с крупным камнем, и улыбнулась.

Напомним, Марта Адамчук предстала в светлом, блестящем платье.

Спереди у артистки - внушительное декотльте, из-под которого едва не вываливается грудь, а сзади - оголена спина. Нежная кожа звезды немного блестела от включенных софитов.

Позади Марты можно заметить подсветку, сделанную в форме звезды.

Адамчук решила никак не подписывать фото, поставив лишь несколько смайликов.

Ранее сообщалось, что Марта позировала с белым полотенцем на голове, приоткрыв губы. Девушка прикоснулась пальцами к к полотенцу, стобы добавить фото эффектности.

Артистка дала насладиться своей натуральной красотой, посмотрев чуть ли не черными глазами в объектив.

Напомним также, что Марта Адамчук повернулась спиной к фотографу и можно оценить пятую точку Марты. На фоне видны полки с различными винами. Фото получилось интересным и загадочным.

Напомним, звезда "Квартала 95" ошарашила внешностью без макияжа

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